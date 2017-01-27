Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day), являющийся первым всемирным днем памяти жертв Холокоста. День был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года в резолюции 60/7.



Генеральная Ассамблея ООН начала специальное заседание, приуроченное к 60-й годовщине освобождения советскими войсками узников нацистского концлагеря в Освенциме 27 января 1945 года, с минуты молчания. За время существования Освенцима в нем погибли, по некоторым оценкам, от 1,5 до 2,2 миллионов человек.



Заседание открыл Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, который призвал «нынешнее и будущие поколения» не дать повториться ужасам фашизма.



«Сегодня день, когда мы чтим жертв Холокоста, союзные державы, чьи войска победили нацизм, и тех смельчаков, кто рисковал, а порой и жертвовал жизнью, чтобы спасти других людей», — заявил Аннан. Он также подчеркнул, что «мы не должны проходить мимо случаев возрождения антисемитизма и должны быть готовы действовать против его новых форм. Это обязательство мы несем не только перед еврейским народом, но и перед всеми другими, кому угрожает или может угрожать такая же судьба. Мы не должны закрывать глаза на идеологии ненависти и дискриминации, где бы они ни появлялись».



На пожелания Кофи Аннана ответил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Израиля Сильван Шалом. Со словами благодарности он обратился с трибуны к союзным войскам, освободившим пленников из лагерей смерти 60 лет назад.



«Солдаты-освободители из государств антигитлеровской коалиции показали, что человечество способно на добро. Перед лицом безразличия к страданиям других они проявили сострадание. Перед лицом обмана они продемонстрировали смелость и решимость», — сказал Шалом.



Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Йошка Фишер, также присутствовавший на сессии, заявил, что демократическая Германия извлекла уроки из непоправимых ошибок предыдущих поколений немцев, которые привели к чудовищным преступлениям гитлеровского режима.



«Наше прошлое требует от нас бескомпромиссной борьбы с антисемитизмом, ксенофобией и нетерпимостью», — заявил Фишер.



На сессию приехали не только политики, были среди приглашенных и люди, непосредственно пережившие пытки нацистов. Поэтому мероприятие стало поистине историческим. Как сообщалось, проведение такого заседания стало возможным после продолжительных дипломатических усилий Израиля, США, России, Европейского союза и других стран, в результате чего 156 стран поддержали проведение такого мероприятия.



Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены разработать и проводить просветительские программы, чтобы уроки Холокоста навсегда сохранились в памяти последующих поколений и способствовали предотвращению актов геноцида в будущем. Во многих странах мира есть мемориалы и музеи, посвященные памяти жертв геноцида, и сегодня в этот день здесь проходят траурные церемонии и различные памятные мероприятия и акции.



В Освенциме в этот день также проходят памятные мероприятия. В настоящее время он открыт для всех.



Нина – обряды скотины

Свое первоначальное название день получил в честь святой Нины. Так звали грузинскую царицу, которая в 4 веке ввела в своей стране христианство. По преданию, на апостольский подвиг Нину благословил сам Господь, а Дева Мария вручила ей крест из виноградных лоз.



Вторая часть названия происходит из русского обычая обихаживать в этот день домашнюю скотину. Животных чистили, выносили из хлева навоз, перестилали на полу солому. К скоту обращались с ласковыми словами, угощали его свежим хлебом и овощами. В народе говорили: «На святую Нину порадуй скотину».



Выходя на улицу, подмечали приметы. Если деревья покрывались инеем — это предвещало тепло, а вот белые облака сулили стужу. Если в морозный день шел снег — ждали потепления, а если на закате появлялся столб солнечного света — наоборот, готовились к морозам. Считалось, что раннее пение петухов обещает тепло, а карканье вороны поутру — метель.



Именины:



Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Исаакий, Макар, Марк, Моисей, Нина, Павел, Прокл, Савва, Сергей, Степан, Феодул