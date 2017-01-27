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Рубрика: Новости Мариуполя
27-01-2017, 08:07
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Под Мариуполем не утихала пальба, в ход шли танки и тяжелая артиллерия

Мариуполь вчера практически целый день содрогался от мощных взрывов и залпов. Обстрелы не утихали до поздней ночи. По словам мариупольцев, их звуки были слышны в разных районах города.

По информации пресс-центра АТО, из 152-мм артиллерии, танков, БМП, гранатометов и стрелкового оружия велся огонь по Широкино, а из 122-мм артиллерии - по Талаковке.

Кроме того, из минометов различных калибров обстреливали позиции вблизи Лебединского, Красногоровки, Талаковки и Водяного. Из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Новогригорьевке, Гнутово и Павлополю, а по Новотроицкому огонь вел снайпер.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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