Под Мариуполем не утихала пальба, в ход шли танки и тяжелая артиллерия

Мариуполь вчера практически целый день содрогался от мощных взрывов и залпов. Обстрелы не утихали до поздней ночи. По словам мариупольцев, их звуки были слышны в разных районах города.



По информации пресс-центра АТО, из 152-мм артиллерии, танков, БМП, гранатометов и стрелкового оружия велся огонь по Широкино, а из 122-мм артиллерии - по Талаковке.



Кроме того, из минометов различных калибров обстреливали позиции вблизи Лебединского, Красногоровки, Талаковки и Водяного. Из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Новогригорьевке, Гнутово и Павлополю, а по Новотроицкому огонь вел снайпер.