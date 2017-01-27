По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 63 обстрела. В результате тяжелых боевых действий погибли 2 военнослужащих.
На Луганском направлении в районе Новозвановка применили РСЗО БМ-21 "Град", в сторону украинских позиций было выпущено 20 снарядов. Здесь же применили и 122-мм артиллерию. Крымское, Новотошковское, Новозвановку, Водяное, Новоалександровку и Попасную обстреляли из 120- и 82-мм минометов.
На Донецком направлении также из минометов различных калибров велся огонь по военным в районе Авдеевки, Верхнеторецкого, Зайцево, а из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи Новгородского, Каменки и Авдеевки.
- Главная /
- Новости Донбасса /
- Военных на Донбассе обстреляли из систем залпового огня и минометов: потери ВСУ - 2 погибших
Рубрика: Новости Донбасса
27-01-2017, 08:31
Просмотров: 306
Комментариев: 0
Военных на Донбассе обстреляли из систем залпового огня и минометов: потери ВСУ - 2 погибших
По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 63 обстрела. В результате тяжелых боевых действий погибли 2 военнослужащих.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
Под Мариуполем не утихала пальба, в ход шли танки и тяжелая артиллерия
Под мощным огнем - Широкино и Талаковка
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»