Военных на Донбассе обстреляли из систем залпового огня и минометов: потери ВСУ - 2 погибших

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 63 обстрела. В результате тяжелых боевых действий погибли 2 военнослужащих.



На Луганском направлении в районе Новозвановка применили РСЗО БМ-21 "Град", в сторону украинских позиций было выпущено 20 снарядов. Здесь же применили и 122-мм артиллерию. Крымское, Новотошковское, Новозвановку, Водяное, Новоалександровку и Попасную обстреляли из 120- и 82-мм минометов.



На Донецком направлении также из минометов различных калибров велся огонь по военным в районе Авдеевки, Верхнеторецкого, Зайцево, а из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи Новгородского, Каменки и Авдеевки.