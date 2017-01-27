Торговые «блокадники» Донбасса продвигаются: перекрыта еще одна ж/д станция на Луганщине

Ветераны АТО и народные депутаты, блокирующие железную дорогу в Луганской области, перекрыли еще одну станцию – Светланово. Об этом своей странице в Facebook сообщает «Штаб блокады».



«Мы открыли второй пункт блокады... Это станция Светланово. Новый редут находится всего в нескольких километрах от линии соприкосновения с российскими оккупантами», - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что большую часть времени они тратят на инженерное обустройство местности.

Тем временем прокуратура открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области на линии разграничения, где ветераны АТО и народные депутаты поводят акцию блокады.