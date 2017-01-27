В секторе «М» обстреляли военных медиков: уничтожен автомобиль, сгорел склад медчасти

В Марьинке обстреляли медчасть медицинского батальона «Госпитальеры». Об этом пишет волонтер Яна Зинкевич на своей странице в Facebook.

Она отметила, что в результате обстрела произошел пожар в медчасти: из-за попадания снаряда полностью сгорел склад. Один представитель медбатальона госпитализирован.

Кроме этого, в ходе обстрела был уничтожен автомобиль медиков.



Также Зинкевич сообщила, что было обстреляно Широкино, где «госпитальерам» по техническим причинам пришлось переезжать на новую позицию.