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Рубрика: Новости Мариуполя
27-01-2017, 09:23
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[Фото]

В секторе «М» обстреляли военных медиков: уничтожен автомобиль, сгорел склад медчасти

В Марьинке обстреляли медчасть медицинского батальона «Госпитальеры». Об этом пишет волонтер Яна Зинкевич на своей странице в Facebook.

Она отметила, что в результате обстрела произошел пожар в медчасти: из-за попадания снаряда полностью сгорел склад. Один представитель медбатальона госпитализирован.

Кроме этого, в ходе обстрела был уничтожен автомобиль медиков.

Также Зинкевич сообщила, что было обстреляно Широкино, где «госпитальерам» по техническим причинам пришлось переезжать на новую позицию.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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