Городская власть рассматривает возможность создания социального такси, которое могло бы перевозить людей на колясках. Об этом говорили на заседании Комитета доступности людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.
Как говорят сами мариупольцы, имеющие инвалидность, сейчас в городе человеку на инвалидной коляске почти невозможно куда-то доехать общественным транспортом. Есть несколько троллейбусов с низким полом, но они ходят очень редко, а в обычное такси не все коляски помещаются из-за своей конструкции.
По словам заместителя городского головы Ксении Суховой, вопрос с соцтакси находится на рассмотрении. На данный момент подбирается автомобиль, который бы отвечал всем требованиям.
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В Мариуполе может появиться социальное такси для инвалидов: сейчас подбирается автомобиль
Городская власть рассматривает возможность создания социального такси, которое могло бы перевозить людей на колясках. Об этом говорили на заседании Комитета доступности людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»