В Мариуполе может появиться социальное такси для инвалидов: сейчас подбирается автомобиль

Городская власть рассматривает возможность создания социального такси, которое могло бы перевозить людей на колясках. Об этом говорили на заседании Комитета доступности людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.



Как говорят сами мариупольцы, имеющие инвалидность, сейчас в городе человеку на инвалидной коляске почти невозможно куда-то доехать общественным транспортом. Есть несколько троллейбусов с низким полом, но они ходят очень редко, а в обычное такси не все коляски помещаются из-за своей конструкции.



По словам заместителя городского головы Ксении Суховой, вопрос с соцтакси находится на рассмотрении. На данный момент подбирается автомобиль, который бы отвечал всем требованиям.