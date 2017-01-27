Двое мариупольцев пойдут под суд за избиение полицейского и военного

Мариупольская местная прокуратура №2 утвердила и направила в суд обвинительные акты в отношении двух лиц, совершивших преступления против работника правоохранительных органов и военнослужащего.



Так, в начале января текущего года молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в маршрутном автобусе начал выражать недовольство в адрес работника полиции, который был одет в форменную камуфляжную одежду с опознавательными знаками. После этого, выйдя из автобуса, преступник избил полицейского.



Его действия были квалифицированы по ч.2 ст. 345 УК Украины (насилие в отношении работника правоохранительного органа).



В этот же период в Кальмиусском районе другой пьяный дебошир, держа нож в руках, угрожал убийством военнослужащему Вооруженных Сил Украины.



Ему инкриминируется 2 статьи УК Украины, а именно: ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины.



Обих правонарушителей сразу задержали. Санкции статей, по которым будут судить мужчин, предусматривают наказание в виде от 3 до 7 лет лишения свободы.