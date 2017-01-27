Розенко поручил применять «жесткие меры» против повышения тарифов в маршрутках

Вице-премьер-министр Павел Розенко поручил Мининфраструктуры и местным органам власти применять жесткие меры реагирования на необоснованное повышение тарифов на пассажирские перевозки. Об этом сообщила пресс-служба КМУ.



"Кое-кто на повышении минимальной зарплаты до 3200 грн. решил повысить свои доходы и под соусом повышения минимальной зарплаты начал повышать цены. Особенно остро в этом плане вопрос касается повышения стоимости городских и междугородних пассажирских перевозок в маршрутных такси", - сказал Розенко.



Он подчеркнул, что повышение минимальной заработной платы не является основанием для повышения цен. "Поэтому, в данном случае, Мининфраструктуры совместно с главами ОГА и организациями профсоюзов, работодателей должны осуществлять мониторинг ситуации с повышением тарифов, а также применять жесткие меры реагирования на такие факты – вплоть до лишения лицензий", - сказал Розенко.