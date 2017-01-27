На Донетчине ночью произошел масштабный пожар в 18-квартирном жилом доме

Информация о том, что горит трехэтажное жилое здание в городе Часов Яр, поступила правоохранителям в 2:40. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Установлено, что сначала загорелась крыша помещения, а вскоре пламя охватило верхние два этажа.



Жильцы 18 квартир самостоятельно вышли из горящего здания. Жертв и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе полиции.

Пожарно-спасательные бригады ликвидировали огонь. Причиненный ущерб и причину пожара устанавливают специалисты.



Данный факт предварительно квалифицирован по ст.270 «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» УК Украины.