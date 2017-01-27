Мариупольцы до вечера остались без воды

Как сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета, сегодня, 27 января, в связи с проведением ремонтных работ с 10:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:
- ул. Итальянская, 120-150;
- котельная;
- пр. Металлургов, 53/55.
Как сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета, сегодня, 27 января, в связи с проведением ремонтных работ с 10:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:
Транспорт будет иметь место для инвалидной коляски
Правда, она находится в нерабочем состоянии…