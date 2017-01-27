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Рубрика: Новости Мариуполя
27-01-2017, 10:41
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Мариупольцы до вечера остались без воды

Как сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета, сегодня, 27 января, в связи с проведением ремонтных работ с 10:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

  • ул. Итальянская, 120-150;
  • котельная;
  • пр. Металлургов, 53/55.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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