Мариупольский профилакторий «Здоровье» остался без благ цивилизации

Профилакторий «Здоровье», расположенный в Приморском районе, опустел и, возможно, находится на грани закрытия. Здесь уже долгое время нет элементарных благ цивилизации: света, горячей воды, отопления.

Из-за таких условий отсюда уже выехали переселенцы, проживавшие здесь ранее. Пакуют чемоданы и также вынужденно съезжают военные и сотрудники полиции, которые тоже находятся тут.

В профилактории пока еще работают несколько человек персонала. По их словам, коллектив может просто оказаться "за бортом" - людей сокращают. При этом не предоставляют никакой альтернативной работы. Но точной информации о том, что будет дальше, у работников нет.



"Мы точно не знаем. Это лучше к директору, потому что нам каждый раз разное говорят. Город на баланс не хочет брать, у "Азовмаша" денег платить нет", - рассказала администратор профилактория Валентина Мильченко.

Однако руководство профилактория отказывается что-либо комментировать.



Судьба ранее знаменитого профилактория «Здоровье» находится в подвешенном состоянии. Неужели это высокое здание почти у берега моря ждет забвение?