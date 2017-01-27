Полиция Донетчины наращивает мощности: «умные» камеры появятся по всей области, а через 2 недели заработает современный кинологический центр

Личная ответственность каждого работника за безопасность людей, которые живут на войне, - стала основным тезисом совещания, которое провел Вячеслав Аброськин с личным составом ГУНП в Донецкой области. Генерал собрал всех сотрудников главка, чтобы обсудить перспективы развития полиции Донецкой области.

Генерал Аброськин отметил, что в прифронтовом регионе открылся первый в Украине и четвертый в мире Единый аналитический сервисный центр, основанный на высоких технологиях и интеллектуальном видеонаблюдении. Он был построен всего за 11 месяцев и уже работает на безопасность граждан.



Сейчас он наращивает мощности: «умные» камеры уже работают в Мариуполе, а в ближайшем будущем они появятся во всех крупных городах. Сейчас идет работа с громадами городов - Краматорска, Покровска, Бахмута, Славянска о выделении средств для приобретения «умных» видеокамер.

Вячеслав Аброськин отметил, что движение вперед стало возможным благодаря поддержке Кабмина, МВД, Донецкой ОВГА, руководителей городов, предприятий и обычных людей, которые поверили в полицию. В частности, министерством внутренних дел в этом году было приобретено 56 автомобилей и спецтранспорт для спецназа полиции Донецкой области. Выделяются средства на обеспечение жильем сотрудников полиции.



Уже через две недели откроется новый современный кинологический центр, восстановление которого проходит при поддержке градообразующих предприятий. Генерал отметил, что местные власти идут навстречу полиции, выделяя средства в рамках программы «Правопорядок», большое количество автомобилей приобретено в результате сотрудничества с громадами городов.

Но, как подчеркнул Вячеслав Аброськин, это должно быть двустороннее движение, и полиция Донецкой области должна продолжать меняться, менять свое отношение к людям, потому что от этого зависит их безопасность.



Глава полиции Донецкой области отметил, что начата активная работа с детьми, особенно на линии разграничения, и именно ей нужно уделить наибольшее внимание и в новом году. "Мы инициировали законопроект для детей, которые живут на войне, ходят в школу под взрывы снарядов, чтобы они имели льготы. Нас поддержали депутаты Верховной Рады. Сейчас идет работа, чтобы дети звонили на 102, а мы будем реагировать. Мы создали «Лигу будущих полицейских», чтобы быть ближе к детям", - подчеркнул Вячеслав Аброськин.

Кроме того, генерал напомнил, что в помощи нуждаются и тысячи детей, которые оказались на неподконтрольной территории, где люди страдают, не видят закона, пытаются выжить.



Безопасность людей в регионе, где продолжаются боевые действия, - личная ответственность каждого полицейского - с таким требованием обратился к правоохранителям Донецкой области Вячеслав Аброськин. "Кто как не вы должны служить здесь и защищать людей. Мы нужны здесь, в Донецкой области. Мы должны создать сильную полицию и с победой вернуться назад, в Донецк", - отметил глава полиции Донецкой области.