За минувшие сутки на Донбассе в результате боевых действий ВСУ понесли потери: погибли двое военнослужащих. Это произошло во время минометных обстрелов в Новотошковском и Широкино.
Такую информацию обнародовал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
Раненых бойцов, по его словам, не было.
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- В зоне АТО погибли двое военнослужащих: один из них - под Мариуполем
Рубрика: Новости Донбасса
27-01-2017, 13:20
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В зоне АТО погибли двое военнослужащих: один из них - под Мариуполем
За минувшие сутки на Донбассе в результате боевых действий ВСУ понесли потери: погибли двое военнослужащих. Это произошло во время минометных обстрелов в Новотошковском и Широкино.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»