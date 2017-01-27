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Рубрика: Новости Донбасса
27-01-2017, 13:20
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В зоне АТО погибли двое военнослужащих: один из них - под Мариуполем

За минувшие сутки на Донбассе в результате боевых действий ВСУ понесли потери: погибли двое военнослужащих. Это произошло во время минометных обстрелов в Новотошковском и Широкино.

Такую информацию обнародовал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Раненых бойцов, по его словам, не было.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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