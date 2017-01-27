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Рубрика: Новости Мариуполя
27-01-2017, 14:10
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У мариупольского «Азовмаша» есть шанс на возрождение

Один из крупнейших заводов страны - мариупольский "Азовмаш" сегодня переживает нелегкую ситуацию: отсутствие заказов, люди остались без работы, скопился большой долг по зарплате.

Но у предприятия еще есть шанс на возрождение. Так считает мэр Мариуполя Вадим Бойченко. По его словам, завод может снова заработать уже в этом году.

"У меня есть твердая уверенность, опирающаяся на определённые факты. Я бы не хотел сейчас рассказывать о датах, но я знаю, что сейчас практически сформирован пакет заказов для запуска этого предприятия. В двух направлениях: по литью и вагоностроению", - сказал городской голова.

Завод еще может объявить себя банкротом, распродать оборудование и за эти средства погасить долги по зарплате. Но такой вариант мэр города отказывается даже рассматривать.

Будем надеяться, что "Азовмаш" снова сможет занять лидерские позиции по выпуску вагоностроительной продукции.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»