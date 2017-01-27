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Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
27-01-2017, 14:32
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8 марта и 9 мая намерены «декоммунизировать»

Украинский институт национальной памяти (УИНП) подготовил проект закона, согласно которому будут "декоммунизированы" некоторые праздники. В частности, речь идет о майских праздниках и международном женском дне.

«Я думаю, что нам не стоит говорить о таком государственном празднике, как 1 мая. Также постепенно и точно надо переводить акцент с 9 мая на 8 мая. Также я убежден, что не стоит делать государственным и праздничным днем 8 марта», - сказал руководитель института Владимир Вятрович в интервью «Апострофу».

Он считает, что на государственном уровне должны отмечаться только праздники, посвященные "переломным, чрезвычайно важным для Украины как государства событиям – День независимости, День Конституции".




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