Дети в приоритете: в Мариуполе тяжелобольным малышам выделили материальную помощь

Сегодня на свое первое заседание в новом году собралась городская комиссия по выделению материальной помощи гражданам. На эти цели в городском бюджете было предусмотрено более 100 тысяч гривен. Среди членов комиссии - депутаты Нина Павлюк, Дмитрий Мирошниченко, Александр Царек, Лилия Тихонова, Александр Власов и Ирина Шиян, сообщает пресс-служба горсовета.



Было предложено сразу рассмотреть случаи, где в поддержке нуждаются дети. По этому поводу возражений не возникло.



Среди заявителей оказалась история болезни 7-летнего мальчика, уже больше трех недель он в коме. Ребенок получил травму головы и нуждается в длительном дорогом лечении. Члены комиссии решили рекомендовать выделить всю сумму. А председатель Центральной райадминистрации, депутат Дмитрий Мирошниченко предложил связаться с благотворительными организациями и инициировать акцию по сбору средств этому ребенку.



Несколько запросов касались онкологических заболеваний. Двухлетний малыш страдает онкологией правой почки. Ему провели оперативное лечение, но от такого рода заболевания сложно избавиться. Ребенка нужно спасать. Решили выделить всю необходимую сумму.



Депутат Нина Павлюк попросила обратить внимание на трехлетнего мальчика, у которого проблемы со слухом. Если не провести сложнейшее оперативное вмешательство, развитие ребенка приостановится, он не сможет играть со своими сверстниками, расти здоровым и активным. Требуется слишком крупная сумма, поэтому решили помочь частично.



«Я поддерживаю решение комиссии - в первую очередь выделять деньги детям. Они наше будущее. Городские больницы не в полном объеме оснащены медицинским оборудованием, из-за этого многие вынуждены обращаться за помощью в медицинские учреждения в других городах. Но мы уверенно идем к преодолению этого недостатка. Надеюсь, вскоре проблема будет решена», ? отметил депутат Владимир Яковенко.