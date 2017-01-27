Мариупольские копы и пограничники морской охраны поддержали флэшмоб «22 Pushup Challenge»

Сегодня моряки-пограничники присоединились к флешмобу «22 Pushup Challenge». Все свободные от несения вахты, после поднятия флага, сняли с себя верхнюю одежду и дружно отжались от земли 22 раза. Тем самым они продемонстрировав свою солидарность со всеми участниками этого мероприятия, отметили в Мариупольском отряде морской охраны.



Для воинов, которые сейчас проходят военную службу в зоне АТО, это очень актуально. Ведь война рано или поздно закончится. Впереди увольнения, гражданская жизнь, разнообразные житейские проблемы.



Мариупольцы передали эстафету свои коллегам - Одесскому отряду морской охраны.

Ранее, патрульные Мариуполя приняли эту эстафету в поддержку ветеранов от 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Копы выполнили условия эстафеты и передали ее в Департамент патрульной полиции Украины

Напомним, флешмоб «22 Pushup Challenge» стартовал в Украине, чтобы привлечь внимание к проблеме ветеранов, которые защищали нашу страну и имеют посттравматический синдром. Эстафета к нам пришла из США.