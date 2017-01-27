На Мариупольском направлении ситуация обострилась: противник подтянул к линии фронта танки и пушки

На Мариупольском направлении наблюдается эскалация боевой обстановки. Противник подтянул к фронту минометы, пушки, танки, и начал массово их применять. Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.



Основные боевые действия по-прежнему продолжаются на участках фронта Красногоровка – Марьинка и Павлополь – Широкино. Больше всего досталось именно Широкино, где противник ведет огонь с восточного и северо-восточного направлений, и привлекает одновременно различное тяжелое вооружение. Также не прекращается снайперская активность (такие инциденты вчера зафиксированы в Новотроицком и Лебединском).



Всего за минувшие сутки на этом направлении произошло 32 обстрела, в том числе 16 – из тяжелого вооружения. По позициям ВСУ было выпущено более 170 мин, около 40 артснарядов, около 20 танковых снарядов.