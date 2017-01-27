Оборону ВСУ на Донбассе «прощупывают» обстрелами: бойцы удерживают рубежи и готовы к противодействию

На Луганском направлении в последние дни обстановка стремительно обостряется. Прежде всего, речь идет о Попаснянском и, частично, о Новоайдарском районах, причем география боевых действий значительно расширилась. Противник вчера массово обстреливал украинские позиции на 40-км участке фронта Крымское – Новозвановка (за исключением г. Золотое). По военным из «Градов» было выпущено 20 реактивных снарядов, из минометов - более 160 мин. Также применялась ствольная артиллерия – САУ «Гвоздика». Кроме того, излегкого вооружения днем и ночью противник пытается «прощупать» оборону ВСУ. По информации, которую сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, бойцы, находящиеся на передовых позициях, готовы к любому развитию событий и решительному противодействию.



На востоке Луганской области (участок фронта российская граница – Трехизбенка) вчера боевые действия не велись. Всего за минувшие сутки на этом направлении состоялось 23 обстрела, в том числе 17 – из тяжелого вооружения.



На Донецком направлении самая сложная обстановка вчера сложилась в Авдеевский промзоне. Противник организовал 3 мощных обстрела – утром, днем ??и вечером. Каждый из них длился от одного часа до двух. Массово били из 82-мм и 120-мм минометв. По позициям было выпущено более 80 мин. Также применили минометы в Зайцево и Верхнеторецком.



Провокации с использованием легкого вооружения произошли в Новгородском, Каменке и на позиции «Шахта Бутовка». На Светлодарской дуге и в Донецком аэропорту вчера было тихо. Всего за минувшие сутки на этом направлении произошло 8 обстрелов, в том числе 4 – из тяжелого вооружения.