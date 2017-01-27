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Рубрика: Новости Мариуполя
27-01-2017, 16:48
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В Мариуполе водители маршруток перед трудоустройством будут проходить полицейскую проверку

В Мариуполе планируют ввести проверку водителей, которые хотят трудоустроиться на городские маршруты. Кандидатов будет проверять полиция по своим базам данных. Такую процедуру будут проходить желающие работать как на муниципальном транспорте, так и у частных перевозчиков.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, данная инициатива направлена на то, чтобы выявлять водителей с поддельными документами и не допускать их за руль пассажирского транспорта.

Также в городе предлагают ввести шкалу оценивания перевозчиков. «Рейтингом должны учитываться такие критерии, как выполнение графиков движения, инвестиции в транспорт и скорость реагирования на замечания. Тот, кто займет последнее место – не допускается к работе на маршрутах Мариуполя», - сообщил первый заместитель городского головы Александр Голтвенко.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»