В Мариуполе водители маршруток перед трудоустройством будут проходить полицейскую проверку

В Мариуполе планируют ввести проверку водителей, которые хотят трудоустроиться на городские маршруты. Кандидатов будет проверять полиция по своим базам данных. Такую процедуру будут проходить желающие работать как на муниципальном транспорте, так и у частных перевозчиков.



Как сообщили в пресс-службе горсовета, данная инициатива направлена на то, чтобы выявлять водителей с поддельными документами и не допускать их за руль пассажирского транспорта.

Также в городе предлагают ввести шкалу оценивания перевозчиков. «Рейтингом должны учитываться такие критерии, как выполнение графиков движения, инвестиции в транспорт и скорость реагирования на замечания. Тот, кто займет последнее место – не допускается к работе на маршрутах Мариуполя», - сообщил первый заместитель городского головы Александр Голтвенко.