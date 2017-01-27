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Рубрика: Новости Мариуполя
27-01-2017, 17:09
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Мариуполец запасся коноплей и «вооружился» револьвером с гранатой

В полицию поступила информация о том, что в частном доме Левобережного района хранятся наркотические средства. В районном суде была получена санкция на проведение обысковых мероприятий, и оперативники посетили указанный адрес, сообщили в пресс-службе полиции.

В помещении в разных местах были спрятаны 1,5 литровая банка и сверток с высушенным сухим растением, граната Ф-1 с запалом, револьвер и пистолет.

Происхождение и предназначение опасных предметов предстоит установить следствию. Что касается конопли, то ее 37-летний злоумышленник подготовил для собственного употребления.

Открыты уголовные производства по ч.1 ст.309 «Незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта» и ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами» УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями указанных статей, - до 7 лет лишения свободы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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