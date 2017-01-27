В рамках Соглашения с ЕС Донетчина больше всего товаров экспортирует в Германию и Италию

Уже год, как в Украине внедрена экономическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Так, в течение 2016 года Государственная фискальная служба Украины в Донецкой области выдала 1577 сертификатов на торговлю со странами ЕС.



При этом, как сообщают в ГФС, наибольшее количество сертификатов выдано на товары, экспортируемые в 5 стран Евросоюза. Среди них: Италия (335 сертификатов), Германия (275 сертификатов), Словакия (198 сертификатов), Польша (153 сертификата) и Словения (152 сертификата).



По сравнению с 2015 годом экспорт в страны ЕС по стоимости увеличился почти на 64 млн. долларов, по весу же наблюдается рост экспорта на более чем 260 тыс. тонн.



Выданные в течение прошлого года сертификаты, по информации таможни, преимущественно использовались для экспорта свинца и его сплавов, стальных заготовок и частей металлообрабатывающих машин. Среди популярной продукции Донецкой области в странах ЕС также значится натуральный пчелиный мед.