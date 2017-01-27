Уже год, как в Украине внедрена экономическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Так, в течение 2016 года Государственная фискальная служба Украины в Донецкой области выдала 1577 сертификатов на торговлю со странами ЕС.
При этом, как сообщают в ГФС, наибольшее количество сертификатов выдано на товары, экспортируемые в 5 стран Евросоюза. Среди них: Италия (335 сертификатов), Германия (275 сертификатов), Словакия (198 сертификатов), Польша (153 сертификата) и Словения (152 сертификата).
По сравнению с 2015 годом экспорт в страны ЕС по стоимости увеличился почти на 64 млн. долларов, по весу же наблюдается рост экспорта на более чем 260 тыс. тонн.
Выданные в течение прошлого года сертификаты, по информации таможни, преимущественно использовались для экспорта свинца и его сплавов, стальных заготовок и частей металлообрабатывающих машин. Среди популярной продукции Донецкой области в странах ЕС также значится натуральный пчелиный мед.
- Главная /
- Новости Донбасса /
- В рамках Соглашения с ЕС Донетчина больше всего товаров экспортирует в Германию и Италию
В рамках Соглашения с ЕС Донетчина больше всего товаров экспортирует в Германию и Италию
Уже год, как в Украине внедрена экономическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Так, в течение 2016 года Государственная фискальная служба Украины в Донецкой области выдала 1577 сертификатов на торговлю со странами ЕС.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Читайте также:
8 марта и 9 мая намерены «декоммунизировать»
Законопроект готов, вопрос в ближайшее время будет выставляться на общественное обсуждение
Официально: Вячеслав Аброськин – один из кандидатов на должность главы Нацполиции Украины
В МВД сообщили имена 10 кандидатов
Редакция «Мариупольских новостей»