На приморские рубежи Мариупольского района прибыл Гиви

По наблюдениям волонтерского движения «Повернись живим», на фронте на этой неделе наблюдалась активизация противника, в частности, были обстрелы из крупнокалиберного оружия. Они предположили, что это связаня с перегруппировкой подразделений ДНР.



«Вероятно, увеличение обстрелов связано с перегруппировкой войск противника. Особенно на территории Донецкой области фиксируются увеличение живой силы и техники», - говорится в сообщении в Фейсбуке.



Со ссылкой на данные разведки волонтеры также сообщили, что в Мариупольский район приехал лидер подразделения «Сомали» – Михаил Толстых, более известный как Гиви.



«Не сидится ему на месте. На днях в Донецке он что-то не поделил со своими заместителями. Говорят, что дошло до вооруженного столкновения и после того его никто не видел, но услышали в радиоперехвате на Мариупольском направлении. Разведка говорит, что боевик приехал на побережье Азовского моря совершать провокации против ВСУ», - говорится в сообщении.