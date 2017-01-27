В Мариуполе украинские металлурги и горняки представили инновационные научные разработки

26-27 января в Мариуполе на базе ММК им. Ильича Группы Метинвест прошла научно-техническая конференция молодых специалистов металлургических и горнодобывающих предприятий Украины. Более 60 сотрудников ММК им. Ильича, «Азовстали», «Запорожстали», «Запорожкокса», «ЕМЗ», «Харцызского трубного завода», «АКХЗ», «Южного горно-обогатительного комбината», «Днепровского меткомбината» и «Алчевского металлургического комбината» представили свои исследования по решению различных производственных задач.



Участники предложили разработки по автоматизации производственных процессов и систем диагностики, улучшению качества продукции, переработке и повторному использованию отходов, в сфере промышленной безопасности и логистики. Так, инженер ММК им. Ильича Андрей Чичиков рассказал о практическом применении современных методов диагностики оборудования – термографии и визуально-оптического контроля. Электромонтер «Днепровского меткомбината» Александр Татаренков провел исследование о применении новейших промышленных контроллеров в системах автоматического управления технологическим процессом.

Значительная часть научных трудов была посвящена ресурсо- и энергосбережению. Помощник начальника агломерационного цеха «Днепровского меткомбината» Александр Шрамко разработал расчетную модель, которая помогает снизить расход природного газа при изготовлении агломерата.



Ведущий инженер «Запорожстали» Александр Медвидь поделился с коллегами новейшими техническими решениями реконструкции доменной печи №3, которые существенно снизят расход сырья и топлива при выплавке чугуна. Начальник группы отдела металлургической теплотехники ММК им. Ильича Михаил Томаш рассказал о способах повышения эффективности работы доменных печей в условиях вдувания пылеугольного топлива.



Выступления и работы участников оценивала экспертная комиссия. Основными критериями стали новизна, практическая направленность и эффективность, возможность реализации работ на промышленной площадке предприятий. В каждой из семи секций эксперты выделили по три лучших доклада. Победителей наградили дипломами и денежными премиями.

Генеральный директор ММК имени Ильича Юрий Зинченко:



- У нас достойная и талантливая молодежь. Каждый понимает, как важно учиться друг у друга и совместно искать новые возможности. Участие в конференции – хорошая площадка для активного обмена знаниями и опытом. В итоге сможем повысить нашу общую эффективность. Многие из представленных работ как никогда актуальны. Думаю, что ряд проектов можно внедрять в производство уже сегодня.