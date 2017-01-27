Первый глава ЛНР Валерий Болотов умер. Об этом сообщает "РБК", ссылаясь на источник, близкий к Болотову. Причины смерти выясняются.
Информацию о смерти "Ленте.ру" подтвердил экс-нардеп Олег Царев, которого подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины. По его словам, Болотов умер в своем доме в Московской области. Об этом Цареву рассказала супруга покойного.
Напомним, Валерий Болотов ранее провозгласил себя "народным губернатором" Луганской области. После него руководить неподконтрольной частью Луганщины стал нынешний глава ЛНР Игорь Плотницкий.
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Рубрика: Новости Украины и мира
27-01-2017, 18:50
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СМИ сообщают о смерти экс-главы ЛНР Болотова
Первый глава ЛНР Валерий Болотов умер. Об этом сообщает "РБК", ссылаясь на источник, близкий к Болотову. Причины смерти выясняются.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»