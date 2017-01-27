По информации пресс-центра АТО, сегодня на Мариупольском направлении продолжились огневые атаки с применением тяжелого вооружения.
Так, по позициям в районе Лебединского били из 122-мм артиллерии, танка и 82-мм минометов, в Широкино - из 120 и 82-мм минометов.
Кроме того, по военным велся огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Их применили вблизи Павлополя, Гнутово, Лебединского, Водяного, Новотроицкого, Березового, Талаковки и Широкино. Также по укреплениям у Новотроицкого и Гнутово стрелял снайпер.
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Рубрика: Новости Мариуполя
27-01-2017, 19:40
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В секторе «М» снова били из САУ и тяжелых минометов: на линии огня 8 населенных пунктов
По информации пресс-центра АТО, сегодня на Мариупольском направлении продолжились огневые атаки с применением тяжелого вооружения.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»