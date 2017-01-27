В секторе «М» снова били из САУ и тяжелых минометов: на линии огня 8 населенных пунктов

По информации пресс-центра АТО, сегодня на Мариупольском направлении продолжились огневые атаки с применением тяжелого вооружения.



Так, по позициям в районе Лебединского били из 122-мм артиллерии, танка и 82-мм минометов, в Широкино - из 120 и 82-мм минометов.



Кроме того, по военным велся огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Их применили вблизи Павлополя, Гнутово, Лебединского, Водяного, Новотроицкого, Березового, Талаковки и Широкино. Также по укреплениям у Новотроицкого и Гнутово стрелял снайпер.