vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1808 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
27-01-2017, 19:54
Просмотров: 695
Комментариев: 0
[Видео]

В зоне АТО применили противотанковые ракетные комплексы, есть раненые

Как сообщает пресс-центр АТО, сегодня, 27 января, на Донбассе зафиксировано 36 нарушений режима прекращения огня. В результате боевых действий ранены 2 военнослужащих.

На Донецком направлении под обстрелами гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оказались опорные пункты ВСУ в районе Зайцево и Луганского. Тем временем из минометов различных калибров били по военным в Авдеевке и Троицком.

На Луганском направлении по Новозвановке ударили из противотанковых ракетных комплексов. Кроме того, у Троицкого, Новозвановки, Крымского и Новоалександровки применили минометы и гранатометы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

На Донетчине ночью произошел масштабный пожар в 18-квартирном жилом доме

Горело трехэтажное жилое здание в городе Часов Яр


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»