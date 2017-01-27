Как сообщает пресс-центр АТО, сегодня, 27 января, на Донбассе зафиксировано 36 нарушений режима прекращения огня. В результате боевых действий ранены 2 военнослужащих.
На Донецком направлении под обстрелами гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оказались опорные пункты ВСУ в районе Зайцево и Луганского. Тем временем из минометов различных калибров били по военным в Авдеевке и Троицком.
На Луганском направлении по Новозвановке ударили из противотанковых ракетных комплексов. Кроме того, у Троицкого, Новозвановки, Крымского и Новоалександровки применили минометы и гранатометы.
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Рубрика: Новости Донбасса
27-01-2017, 19:54
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В зоне АТО применили противотанковые ракетные комплексы, есть раненые
Как сообщает пресс-центр АТО, сегодня, 27 января, на Донбассе зафиксировано 36 нарушений режима прекращения огня. В результате боевых действий ранены 2 военнослужащих.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»