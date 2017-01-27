В зоне АТО применили противотанковые ракетные комплексы, есть раненые

Как сообщает пресс-центр АТО, сегодня, 27 января, на Донбассе зафиксировано 36 нарушений режима прекращения огня. В результате боевых действий ранены 2 военнослужащих.



На Донецком направлении под обстрелами гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оказались опорные пункты ВСУ в районе Зайцево и Луганского. Тем временем из минометов различных калибров били по военным в Авдеевке и Троицком.



На Луганском направлении по Новозвановке ударили из противотанковых ракетных комплексов. Кроме того, у Троицкого, Новозвановки, Крымского и Новоалександровки применили минометы и гранатометы.