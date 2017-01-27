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Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
27-01-2017, 20:23
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Благодаря «Марупольским новостям» и сотрудникам коммунальных служб улицы города приводят в порядок

К нам в редакцию в выходной день обратился житель Мариуполя и сообщил о том, что с ноября месяца труп несчастного животного лежит прямо под столбом на тротуаре возле дома №64 по проспекту Нахимова. При этом улица здесь оживленная: ежедневно много прохожих и ездит транспорт.

И вот наконец-то на эту проблему обратили внимание коммунальщики. Наш сайт выражает огромную благодарность городским властям и коммунальным службам за то, что реагируют на обращения мариупольцев и популярных СМИ города.

Жители также звонят и благодарят и городскую власть, и сайт «Марупольские новости» за то, что они не чужды к просьбам простых горожан.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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