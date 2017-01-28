Окрестности Мариуполя накрывали огнем из артиллерии и танков, в город доносились звуки залпов

По информации пресс-центра АТО, ситуация на Мариупольском направлении остается напряженной. Обстановка здесь обострилась, продолжаются обстрелы с применением тяжелого вооружения.



В частности, по укреплениям в районе Лебединского ударили из 122-мм артиллерии, танка и 82-мм минометов. Огнем из 120- и 82-мм минометов накрыли позиции вблизи Широкино, Водяного, Талаковки, Гнутово, Лебединского и Павлополя.



Кроме того, по военным велся огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Их применили у Гнутово, Лебединского, Водяного, Новотроицкого, Березового, Талаковки и Широкино. Также по укреплениям возле Новотроицкого и Гнутово стрелял снайпер.



К слову, звуки залпов доносились и до Мариуполя. По словам местных жителей, мощные выстрелы и взрывы были слышны в разных районах города.