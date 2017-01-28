В зоне АТО произошло 60 обстрелов: били из пушек и бронетехники, ранены 3 военных

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 60 обстрелов. В результате боевых действий 3 военнослужащих ранены.



На Донецком направлении в районе Авдеевки били из 152 миллиметровой артиллерии. Также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали Зайцево и Луганское, а из минометов различных калибров - Авдеевку и Троицкое.



На Луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов ударили по Новозвановке. Огнем из минометов и гранатометов накрыли позиции возле Троицкого, Новозвановки, Крымского и Новоалександровки. По Крымскому также стреляли из БМП.