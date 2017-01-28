По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 60 обстрелов. В результате боевых действий 3 военнослужащих ранены.
На Донецком направлении в районе Авдеевки били из 152 миллиметровой артиллерии. Также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали Зайцево и Луганское, а из минометов различных калибров - Авдеевку и Троицкое.
На Луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов ударили по Новозвановке. Огнем из минометов и гранатометов накрыли позиции возле Троицкого, Новозвановки, Крымского и Новоалександровки. По Крымскому также стреляли из БМП.
- Главная /
- Новости Донбасса /
- В зоне АТО произошло 60 обстрелов: били из пушек и бронетехники, ранены 3 военных
Рубрика: Новости Донбасса
28-01-2017, 08:36
Просмотров: 303
Комментариев: 0
В зоне АТО произошло 60 обстрелов: били из пушек и бронетехники, ранены 3 военных
По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 60 обстрелов. В результате боевых действий 3 военнослужащих ранены.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
Окрестности Мариуполя накрывали огнем из артиллерии и танков, в город доносились звуки залпов
Ситуация остается напряженной
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»