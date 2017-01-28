Ветераны АТО, участвующие в блокаде железнодорожных путей на Луганщине, заявили о том, что готовы пропускать эшелоны с углем, но выдвинули условие. Его озвучил на пресс-конференции экс-командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский.
Он отметил, что с руководством администрации Луганской области уже обговорены определенные условия и достигнута договоренность.
«Мы провели переговоры с администрацией области и вот наше требование. Мы готовы пропускать уголь, если это будет именно уголь. Если будет усилен контроль за тем, что находится в вагонах. Если будет достигнута договоренность и будет подписан меморандум, что проходит только уголь, а все остальное снимается», — подчеркнул Анатолий Виногродский.
Он также добавил, что Украине необходимо позаботиться о том, чтобы перевести две теплоэлектростанции на уголь другой марки. Для этого, по мнению экс-комбата, необходимо порядка 120 млн грн.
Виногородский еще раз напомнил, что целью блокады железнодорожных путей является: первое - освобождение всех пленных, второе - прекращение финансирование террористических организаций. «Нас пытаются подвести к капитуляции. Для них война закончилась, идет торговля. Меня, как гражданина Украины, это не устраивает», — отметил спикер.
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Участники блокады Донбасса готовы пропускать вагоны с углем, но при условии
Ветераны АТО, участвующие в блокаде железнодорожных путей на Луганщине, заявили о том, что готовы пропускать эшелоны с углем, но выдвинули условие. Его озвучил на пресс-конференции экс-командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»