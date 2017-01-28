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  • Мариупольцы уже весной смогут выбрать себе личного врача и заключить с ним контракт

Рубрика: Здоровье
28-01-2017, 09:29
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Мариупольцы уже весной смогут выбрать себе личного врача и заключить с ним контракт

Через несколько месяцев украинцы смогут самостоятельно выбирать себе врачей для постоянного и бесплатного обслуживания. Все это будет происходить в рамках медицинской реформы.

Так, с семейным врачом надо будет заключать прямой договор, который будет включать пакет услуг с самым необходимым. Принимать будут не только государственные, но и частные клиники, независимо от места регистрации.

Сделать выбор пациенты смогут с помощью электронной системы E-Health, в которой будут находиться данные о врачах (образование, опыт, частота отказов). К слову, врача можно будет сменить в случае необходимости.

На одного человека ежегодно из бюджета будут выделять определенную сумму.

"На одного пациента будет выделено 211 грн. В эту сумму заложены средства за консультацию специалиста, физиопроцедуры и перечень анализов независимо от того, сколько раз в год человек болеет. Средства будет получать лечебное учреждение, а не сам врач в виде заработной платы. Семейный врач может обслуживать не более 2000 человек", - пояснил ДоТеБе директор департамента здравоохранения Донецкой ОГА Юрий Узун.

Он отметил, что врача желательно выбрать уже весной, чтобы уже летом финансирование начало поступать. Если пациент вовремя не обратиться к врачу, чтобы заключить соглашение, он будет лечиться за собственные средства.




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Редакция «Мариупольских новостей»