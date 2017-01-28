В Мариуполе перенесут остановку общественного транспорта по улице Заозерной

Мариупольские перевозчики подняли вопрос о перемещении остановки общественного транспорта «ул. Заозерная».



Дело в том, что она расположена очень близко к пешеходному переходу. Из-за чего часто возникают конфликтные ситуации, а также это подвергает опасности участников дорожного движения и пешеходов.



Городские власти приняли решение провести обследование и перенести остановку, согласно действующему законодательству не безопасное расстояние.