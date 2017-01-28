Мариупольские перевозчики подняли вопрос о перемещении остановки общественного транспорта «ул. Заозерная».
Дело в том, что она расположена очень близко к пешеходному переходу. Из-за чего часто возникают конфликтные ситуации, а также это подвергает опасности участников дорожного движения и пешеходов.
Городские власти приняли решение провести обследование и перенести остановку, согласно действующему законодательству не безопасное расстояние.
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Рубрика: Новости Мариуполя
28-01-2017, 09:49
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В Мариуполе перенесут остановку общественного транспорта по улице Заозерной
Мариупольские перевозчики подняли вопрос о перемещении остановки общественного транспорта «ул. Заозерная».
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»