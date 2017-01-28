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Рубрика: Новости Донбасса
28-01-2017, 09:58
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Перевозчиков-нелегалов выявили на КПВВ «Майорское»

На Донетчине правоохранители остановили колонну из 5 автомобилей – «Мерседес Вито», «Фольксваген Транспортер», «Опель Виваро», «Пежо Боксер», которые имеют 8 мест для сидения, заполненные пассажирами. Никаких документов, необходимых для перевозки пассажиров, у водителей не было.

Как сообщили в пресс-службе полиции, они объяснили, что возят своих знакомых из Бахмута, Славянска и Краматорска до КПВВ и в обратном направлении.

В отношении водителей составлены акты за перевозку пассажиров без лицензии и договора с заказчиком.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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