Государственному флагу Украины исполнилось 25 лет

В этот день 25 лет назад Верховная Рада утвердила сине-желтый флаг государственным флагом Украины. История украинского флага началась несколько веков назад, но официально утвердили сине-желтый флаг как государственный символ лишь 28 января 1992 года.



Так, 28 января 1992 года Верховная Рада приняла Постановление "О Государственном флаге Украины", согласно которому было принято: "Утвердить Государственным флагом Украины национальный флаг, представляющий собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух равных по ширине горизонтально расположенных полос: верхней - синего цвета, нижней - желтого цвета, с соотношением ширины флага к его длине 2:3".



Сейчас, как и раньше, все важные события в жизни Украины происходят под сине-желтым флагом.

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с этим событием: "Наш флаг родился с исконных народных мечтаний о свободе. А сочетание синего и желтого – воплощенная мечта украинцев о мирной, хлебной, зажиточной жизни".