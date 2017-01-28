Сегодня в Мариуполе проживает 108 детей с аутизмом. Индивидуально обучаются 70 ребят школьного возраста, двое - ходят в общеобразовательную школу. 30 детей посещают детсад, а трое - находятся на домашнем обучении.
Родители считают, что в городе необходимо создать для таких деток специализированные классы. Как сообщили в пресс-службе горсовета, они представили свой пилотный проект, в котором предлагается основать класс на базе школы и группу - в стенах дошкольного учебного заведения. Это поможет детям социализироваться, получить образование с учетом их индивидуальных потребностей, чтобы в будущем они могли жить полноценной жизнью.
Их предложение поддержала заместителю городского головы Ксения Сухова: «Образование должно быть доступным для каждого ребенка! Поэтому мы должны создать и предоставить все необходимые условия, обучить кадры, которые будут заниматься с детьми».
Департаменту образования Мариупольского городского совета уже даны соответствующие поручения по этому вопросу.
- Главная /
- Образование /
- В Мариуполе для детей с аутизмом откроют спецкласс в школе и детсаду
В Мариуполе для детей с аутизмом откроют спецкласс в школе и детсаду
Сегодня в Мариуполе проживает 108 детей с аутизмом. Индивидуально обучаются 70 ребят школьного возраста, двое - ходят в общеобразовательную школу. 30 детей посещают детсад, а трое - находятся на домашнем обучении.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Читайте также:
Ремонт опорной школы в Мариуполе планируют завершить к июню
Сегодня здесь побывал Павел Жебривский
Кабмин утвердил концепцию новой школы: 12 лет обучения и повышение зарплаты учителям
В среднем зарплата учителей в 2017 году увеличится на 50%
Редакция «Мариупольских новостей»