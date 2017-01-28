Государство хочет предложить переселенцам «сделки» с жильем

Бесплатным жильем обеспечивать переселенцев никто не будет. Но они смогут получить выгодную рассрочку: арендованное жилье можно будет недорого выкупить. Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, пишет ДонПресс.



«Это не будут места компактного проживания. И это жилье не будет выдаваться бесплатно. Принцип такой: ты платишь невысокую цену за аренду этого жилья, и спустя некоторое время квартира переходит в твою собственность. Но если ты расторгаешь соглашение раньше, то квартира тебе не остается... Вопрос в том, что доноры не соглашаются на бесплатные механизмы», - отметил он.



Тем временем заместитель министра Георгий Тука сообщил, что сейчас изучается возможность выкупа государством у граждан права собственности на жилье, которое находится на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областях. Об этом пишет УН.



"Переселенцы могут (исключительно по согласию), предоставив определенные документы, которые свидетельствуют о праве собственности на жилье на неподконтрольной или оккупированной территории, передать право собственности на это жилье", - сказал он.



Тука также уточнил, что это может выступить финансовой гарантией для привлечения средств на приобретение жилья. Но пока этот механизм не отработан.