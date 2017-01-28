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Рубрика: Новости Донбасса
28-01-2017, 11:59
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ОБСЕ: на Донбассе растет число жертв среди населения

В результате боевых действий на востоке Украины увеличилось количество жертв среди мирных жителей. Обеспокоенность по этому поводу выразил специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик, передает Корреспондент.

"В отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтверждается гибель не менее шести гражданских с обеих сторон линии конфликта в течение последних двух недель. По меньшей мере трое из жертв погибли во время обстрелов, другие, скорее всего, подорвались на мине. Также много гражданских были ранены, среди них трехлетний мальчик", – отмечается в заявлении Сайдика.

Он призвал все стороны конфликта сделать все возможное, чтобы остановить насилие.




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Редакция «Мариупольских новостей»