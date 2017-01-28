В результате боевых действий на востоке Украины увеличилось количество жертв среди мирных жителей. Обеспокоенность по этому поводу выразил специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик, передает Корреспондент.
"В отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтверждается гибель не менее шести гражданских с обеих сторон линии конфликта в течение последних двух недель. По меньшей мере трое из жертв погибли во время обстрелов, другие, скорее всего, подорвались на мине. Также много гражданских были ранены, среди них трехлетний мальчик", – отмечается в заявлении Сайдика.
Он призвал все стороны конфликта сделать все возможное, чтобы остановить насилие.
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ОБСЕ: на Донбассе растет число жертв среди населения
В результате боевых действий на востоке Украины увеличилось количество жертв среди мирных жителей. Обеспокоенность по этому поводу выразил специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик, передает Корреспондент.
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Редакция «Мариупольских новостей»