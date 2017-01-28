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Рубрика: Происшествия
28-01-2017, 12:58
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В Мариуполе наркоман вломился ночью в магазин стройматериалов

Сегодня ночью экипаж наряда группы задержания Мариупольского отдела полиции охраны получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине строительных материалов «Лазурь».

Оперативно прибыв на место, полицейские обнаружили разбитое окно и услышали посторонние звуки изнутри. В помещении они обнаружили мужчину среди разбросанных с прилавков магазина товаров. Увидев полицейских, нарушитель пытался скрыться, а когда понял что это невозможно, стал защищаться топором. Но в результате был задержан.

На место событий была вызвана следственно-оперативная группа Кальмиусского отдела полиции. После задержания у правонарушителя обнаружили признаки наркотического опьянения. При поверхностном осмотре в его кармане найдены бумажные свертки со смесью серо-зеленого цвета растительного происхождения.

Задержанный доставлен в дежурную часть отдела полиции, ему грозит наказание по ст. 309 «Незаконное хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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