В Мариуполе наркоман вломился ночью в магазин стройматериалов

Сегодня ночью экипаж наряда группы задержания Мариупольского отдела полиции охраны получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине строительных материалов «Лазурь».



Оперативно прибыв на место, полицейские обнаружили разбитое окно и услышали посторонние звуки изнутри. В помещении они обнаружили мужчину среди разбросанных с прилавков магазина товаров. Увидев полицейских, нарушитель пытался скрыться, а когда понял что это невозможно, стал защищаться топором. Но в результате был задержан.



На место событий была вызвана следственно-оперативная группа Кальмиусского отдела полиции. После задержания у правонарушителя обнаружили признаки наркотического опьянения. При поверхностном осмотре в его кармане найдены бумажные свертки со смесью серо-зеленого цвета растительного происхождения.



Задержанный доставлен в дежурную часть отдела полиции, ему грозит наказание по ст. 309 «Незаконное хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ».