В Мариуполе сигареты и алкоголь продавали рядом с дошкольным учреждением

В продуктовом магазине по улице Ушакова, 74-А без лицензии продавали алкогольные и табачные изделия, сообщает пресс-служба горсовета. К слову, магазин расположен в непосредственной близости от дошкольного учреждения, рядом с остановкой общественного транспорта.

«Ввиду отсутствия лицензий, изъяли 308 единиц алкогольной продукции на сумму 8637 грн, 48 пачек сигарет, без марок акцизного сбора Украины на сумму 647 грн», - отметил начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, сбора и анализа информации городского совета Александр Клименко.

Составлен административный протокол по ст.156 Кодекса Украины «Нарушения правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями». Владельцу магазина грозит штраф в размере от 50 до 200 необлагаемых минимальных доходов граждан.