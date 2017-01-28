vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1320 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
28-01-2017, 13:29
Просмотров: 1578
Комментариев: 0
[Фото]

В Мариуполе сигареты и алкоголь продавали рядом с дошкольным учреждением

В продуктовом магазине по улице Ушакова, 74-А без лицензии продавали алкогольные и табачные изделия, сообщает пресс-служба горсовета. К слову, магазин расположен в непосредственной близости от дошкольного учреждения, рядом с остановкой общественного транспорта.

«Ввиду отсутствия лицензий, изъяли 308 единиц алкогольной продукции на сумму 8637 грн, 48 пачек сигарет, без марок акцизного сбора Украины на сумму 647 грн», - отметил начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, сбора и анализа информации городского совета Александр Клименко.

Составлен административный протокол по ст.156 Кодекса Украины «Нарушения правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями». Владельцу магазина грозит штраф в размере от 50 до 200 необлагаемых минимальных доходов граждан.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В Мариуполе наркоман вломился ночью в магазин стройматериалов

Во время задержания он пытался "отбиться" топором


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»