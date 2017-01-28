За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе не погиб ни один украинский военнослужащий. Однако есть пострадавшие: ранения получили трое бойцов ВСУ. Им оказали необходимую помощь.
Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
На каких участках фронта это произошло, он не уточнил. В то же время, в Луганской ОГА сообщили, что вчера во время обстрела в районе Новозвановки ранен 1 боец.
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Рубрика: Новости Донбасса
28-01-2017, 13:55
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Сутки на фронте: трое бойцов ВСУ получили ранения
За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе не погиб ни один украинский военнослужащий. Однако есть пострадавшие: ранения получили трое бойцов ВСУ. Им оказали необходимую помощь.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»