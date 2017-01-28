На Донетчине предприниматель пытался провезти товар в обход блокпостов

В поселке Сухая Балка, возле Торецка, правоохранители остановили для проверки автомобиль «Опель» под управлением 53-летнего водителя - жителя Ясиноватой. Во время осмотра машины был обнаружен товар на общую сумму свыше 180 тысяч гривен: табачные изделия, кофе и шоколад, сообщили в пресс-службе полиции.

Мужчина пояснил, что указанный товар принадлежит ему, и он, как частный предприниматель, приобрел продукты для последующей реализации. Однако в накладных был указан совсем другой адрес доставки. При этом полицейские выяснили, что мужчина планировал перевезти товар на неподконтрольную территорию. Для этого специально выбрал путь в обход блокпостов.



По данному факту проводится проверка.