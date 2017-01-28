Сектор «М»: рубежи обороны в Широкино и Водяном под массированными атаками

За минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 34 обстрела, половина которых – из тяжелого вооружения.



Эпицентром боевых действий были рубежи обороны в Широкино и Водяном. Здесь военных накрыли огнем тяжелой артиллерии. Также били из танка. А минометы применялись круглосуточно. Так, в Широкино, по подсчетам Генштаба, противник выпустил более 70 мин.



Наряду с тяжелым вооружением, вчера в районах боевого противостояния активными были снайперы.



На участке фронта Красногоровка – Марьинка, где происходили массированные атаки позиций сутками ранее, не зафиксировано ни одного случая нарушения тишины.