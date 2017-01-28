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Рубрика: Новости Мариуполя
28-01-2017, 14:43
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Сектор «М»: рубежи обороны в Широкино и Водяном под массированными атаками

За минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 34 обстрела, половина которых – из тяжелого вооружения.

Эпицентром боевых действий были рубежи обороны в Широкино и Водяном. Здесь военных накрыли огнем тяжелой артиллерии. Также били из танка. А минометы применялись круглосуточно. Так, в Широкино, по подсчетам Генштаба, противник выпустил более 70 мин.
 
Наряду с тяжелым вооружением, вчера в районах боевого противостояния активными были снайперы.

На участке фронта Красногоровка – Марьинка, где происходили массированные атаки позиций сутками ранее, не зафиксировано ни одного случая нарушения тишины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»