Через КПВВ "Новотроицкое" на неподконтрольные территории Донбасса проследовало 30 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
"23 автомобиля перевозили более 500 тонн строительных материалов от гуманитарной организации "Региональное представительство Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Молдове, Украине". Остальные 7 грузовиков были загружены продовольственными наборами общим весом 115 тонн от Миссии Международного комитета "Красный Крест", - говорится в сообщении.
По информации пограничников, гуманитарная помощь предназначалась для жителей Донецкой и Луганской областей.
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Рубрика: Новости Донбасса
28-01-2017, 15:27
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На неподконтрольную часть Донбасса проследовали 30 грузовиков с гуманитаркой от ООН и Красного Креста
Через КПВВ "Новотроицкое" на неподконтрольные территории Донбасса проследовало 30 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»