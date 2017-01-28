На неподконтрольную часть Донбасса проследовали 30 грузовиков с гуманитаркой от ООН и Красного Креста

Через КПВВ "Новотроицкое" на неподконтрольные территории Донбасса проследовало 30 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.



"23 автомобиля перевозили более 500 тонн строительных материалов от гуманитарной организации "Региональное представительство Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Молдове, Украине". Остальные 7 грузовиков были загружены продовольственными наборами общим весом 115 тонн от Миссии Международного комитета "Красный Крест", - говорится в сообщении.



По информации пограничников, гуманитарная помощь предназначалась для жителей Донецкой и Луганской областей.