В Мариуполе замечен рост заболеваемости ОРВИ среди школьников: на карантине находятся 7 классов

Эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Мариуполе остается стабильной. В течение 20 - 26 января зарегистрировано 1922 случая острых респираторных заболеваний, в том числе 14 случаев гриппа.



Показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 33,7%, и меньше предыдущей недели на 5,2%. Об этом сообщил директор Мариупольского городского филиала ГУ «Донецкий ОЛЦ МОЗ Украины» Владимир Терещенко.



При этом, по его словам, замечен рост числа заболевших ОРВИ среди школьников в возрасте 7-14 лет - 568 случая. Показатель заболеваемости превышает предыдущую неделю на 30,6% и достиг уровня эпидемического порога. В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ на сегодня закрыты на карантин 7 классов в трех школах.