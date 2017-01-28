vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1916 человек и Вы
Prizma

  • Главная
    • /
  • Здоровье
    • /
  • В Мариуполе замечен рост заболеваемости ОРВИ среди школьников: на карантине находятся 7 классов

Рубрика: Здоровье
28-01-2017, 15:42
Просмотров: 336
Комментариев: 0

В Мариуполе замечен рост заболеваемости ОРВИ среди школьников: на карантине находятся 7 классов

Эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Мариуполе остается стабильной. В течение 20 - 26 января зарегистрировано 1922 случая острых респираторных заболеваний, в том числе 14 случаев гриппа.

Показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 33,7%, и меньше предыдущей недели на 5,2%. Об этом сообщил директор Мариупольского городского филиала ГУ «Донецкий ОЛЦ МОЗ Украины» Владимир Терещенко.

При этом, по его словам, замечен рост числа заболевших ОРВИ среди школьников в возрасте 7-14 лет - 568 случая. Показатель заболеваемости превышает предыдущую неделю на 30,6% и достиг уровня эпидемического порога. В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ на сегодня закрыты на карантин 7 классов в трех школах.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»