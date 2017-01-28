В Мариуполе служба «15-55» помогает горожанам в разных случаях: ежедневно поступает от 100 до 250 обращений

Обновленный контактно-коммуникационный центр (служба «15-55») начал свою работу с 4 января прошлого года. За это время на линию обратились более 40 тысяч человек. Ежедневно на номер поступает от 100 до 250 звонков. Чаще всего жители интересуются вопросами водообеспечения, эксплуатации жилищного фонда, отопления и социальной защиты, сообщили в пресс-службе горсовета.



«Городской голова Вадим Бойченко и мы ставили перед собой цель – минимизировать время для решения проблем жителей. Обратившись в службу «15-55», мариупольцы могут в кратчайшие сроки решить волнующие их проблемы или получить консультацию», - отметил директор контактно-коммуникационного отдела управления административных вопросов и обращений Владимир Черныш.



Сейчас в штате службы «15-55» работает 8 сотрудников в две смены: три человека днем и один ночью. Они предоставляют консультативную информацию, помогают разобраться в проблеме и отправляют запросы в профильные подразделения.



В планах контактно-коммуникационного отдела усовершенствовать телефонию, закупить необходимое программное обеспечение и гарнитуру.



Напомним, каждый желающий может обратиться в контакт-центр, позвонив по следующим номерам:



15-55 – для стационарных телефонов;



067-345-1555 и 050-345-1555 – для мобильных;



(0629) 54-05-00; 096-754-05-00 номера телефонов для жителей поселка Сартана.