На Донбассе расширилась география боевых действий: ДРГ совершают вылазки к позициям на Светлодарской дуге

На Луганском направлении вчера было гораздо спокойнее. Всего произошло 15 обстрелов, 4 из которых были минометными. Огонь велся в Попаснянском районе и в районе Бахмутской трассы, при этом почти без использования тяжелого вооружения. Только лишь вблизи Попасной в сторону украинских защитников было выпущено более 25 минометных мин.



В Станице Луганской состоялась одна вооруженная провокация с использованием гранатометов. Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.



На Донецком направлении обстановка остается сложной. Всего состоялось 11 обстрелов, в том числе 7 – из тяжелого вооружения. Расширилась география боевых действий. Снова неспокойно на Светлодарской дуге и в районе Донецкого аэропорта. Правый фланг этого участка, у Горловки, противники пытались "прощупывать" с помощью ДРГ. Бойцы батальона "Донбасс-Украина" говорят, что подобные вылазки фиксируют постоянно, но ситуацию контролируют.



Военных в Авдеевской промзоне обстреливали из тяжелого вооружения: было выпущено более 70 минометных мин и более 10 артиллерийских снарядов. ВСУ регулярно открывали ответный огонь.