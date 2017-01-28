Мариупольчанка хранила боевую гранату в своей квартире в многоэтажке

Полицейские получили информацию о том, что жительница Приморского района хранит боеприпасы в своей квартире в многоэтажке. В ходе обыска правоохранители между шкафом и кроватью обнаружили РГД-5 с запалом, сообщили в пресс-службе полиции.



Владелица пояснила, что нашла гранату в конце прошлого года в местном парке и взяла себе для самозащиты.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами» УК Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы. Граната направлена на исследование.