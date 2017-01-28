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Рубрика: Новости Мариуполя
28-01-2017, 16:53
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[Фото]

Мариупольчанка хранила боевую гранату в своей квартире в многоэтажке

Полицейские получили информацию о том, что жительница Приморского района хранит боеприпасы в своей квартире в многоэтажке. В ходе обыска правоохранители между шкафом и кроватью обнаружили РГД-5 с запалом, сообщили в пресс-службе полиции.

Владелица пояснила, что нашла гранату в конце прошлого года в местном парке и взяла себе для самозащиты.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами» УК Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы. Граната направлена на исследование.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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