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Рубрика: Новости Украины и мира
28-01-2017, 17:16
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Неутешительные реалии: детское население Украины сократилось почти в два раза

В Украине за годы ее независимости численность детского населения снижается с пугающей скоростью, сократившись почти вдвое. Об этом рассказал уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

"Сегодня статистика неутешительна. За годы независимости детское население сократилось почти в 2 раза и сегодня составляет 7,6 млн", – заявил Кулеба в Херсоне на конференции, сообщает Укринформ.

Он отметил, что Украина сейчас занимает 186 место в мире по показателю рождаемости и 13 место в мире по показателю вымирания нации.

По его данным, почти 106 тысяч детей, или 1,5% всего детского населения страны живут и воспитываются в интернатах, но только 8% из них сироты, а остальные 92% имеют родителей.

Каждые три дня 250 детей попадают в интернатные учреждения преимущественно из-за бедности и неспособности семьи дать необходимое ребенку. Минимум 600 тысяч детей проживают в неблагополучных семьях, и они, по сути, "стоят в очереди" на попадание в интернатные учреждения.

Кроме того, уполномоченный по правам ребенка рассказал, что в Украине каждый восьмой ребенок пострадал от военных действий на востоке страны.




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Редакция «Мариупольских новостей»