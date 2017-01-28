В 2017 году поменяют систему начисления субсидий

В Украине заработает новая и более качественная система проверки доходов получателей субсидий. Она поможет отсеять недобросовестных получателей. Об этом рассказала эксперт по вопросам социальной политики института общественно-экономических исследований Марианна Онуфрик.



По ее словам, переход на новую систему планируют в 2017 году и в меморандуме МВФ об этом идет речь. Однако конкретных дат эксперт не назвала.



«Система позволит проверять уровень благосостояния гражданина, который претендует или уже получает ту или иную социальную помощь. До полного перехода нам еще далеко, но уже начиналась работа по субсидиям», — сообщила Онуфрик «Обозревателю».



При оформлении субсидий, как подчеркнула она, следует учитывать общее материальное состояние получателя, а не те доходы, которые он декларирует.



«Далеко не все виды доходов учитываются в общий доход. Ни депозит, ни проценты по депозиту, уже не говоря о наличии предметов роскоши: нескольких домов или самолетов — об этом вообще не идет речи. Ведь очень несправедливо, когда в доходах человека учитываются стипендии, социальная помощь, помощь по инвалидности, заработная плата, а вещи, которые свидетельствуют о роскоши, — нет. Человек может официально не работать, не иметь зарплаты, но получать какие-то дивиденды, доходы от инвестиционной деятельности, жить за счет того, что у него проценты по депозитах и одновременно получать субсидию», — уточнила Онуфрик.



Систему субсидии, по мнению эксперта, от теневых схем поможет очистить монетизация. «Она даст понять, сколько людей на самом деле нуждаются в субсидиях и куда идут деньги», — отметила Онуфрик.